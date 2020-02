Coronavirus, Di Maio:infodemia disinformazione danneggia economia

Roma, 27 feb. (askanews) - "Siamo passati in Italia da un rischio epidemia ad una infodemia da disinformazione acclarata, che in questo momento sta colpendo i nostri flussi turistici, le nostre imprese, il nostro tessuto economico". E' la condanna che arriva dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa alla stampa estera sulla situazione della diffusione del coronavirus in Italia.

"L'Italia - ha spiegato - ha eseguito circa 10mila tamponi, ma non possiamo essere colpevoli di essere stato uno dei Paesi che ha fatto più controlli di tutti e lo dice anche l'Oms. C'è una cosa che faremo nei prossimi giorni, cercare di informare i governi stranieri con bollettini che stiamo trasferendo in maniera quotidiana a tutte le ambasciate italiane nel mondo. Informeremo tutti i governi su quello che sta avvenendo in Italia, impronteremo la massima trasparenza, ma comunicare notizie vere e smentire quelle false che stanno facendo tantissimi danni alla reputazione dell'Italia e della nostra comunità scientifica e del nostro tessuto economico".

Il ministro degli Esteri ha inoltre condannato "tutte le speculazioni, in particolare quelle economiche, che in questo momento in Italia qualche sciacallo sta facendo sul prezzo delle mascherine o sul gel disinfettante. Queste persone saranno punite duramente".