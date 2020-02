Un pallone ovale per due, Avio e Luiss insieme per il rugby

Roma, 26 feb. (askanews) - Avio e Luiss insieme per il rugby. L'azienda leader nel campo della propulsione spaziale sarà main sponsor della sezione rugby della AS Luiss. Gioco di squadra e coraggio, etica e rispetto per l'altro sono valori preziosi in campo, così come in un contesto lavorativo.

Presentando l'iniziativa il direttore generale della Luiss, Giovanni Lo Storto, ha sottolineato la centralità dello sport nella formazione degli studenti. "Siamo particolarmente contenti di questa giornata che segna la partnership tra la nostra università, la Luiss Guido Carli, e Avio nel segno della sottolineatura della centralità dello sport nella formazione dei nostri ragazzi. Il rugby è uno sport interessante, tra gli sport che si svolgono in Luiss, alcuni come è noto anche a livello agonistico. Il rugby, in più, ha dei messaggi importanti, belli, che aiutano lo studente ad imparare la consapevolezza dei comportamenti, il valore della squadra. Avio è una realtà straordinariamente dinamica, importante, ha sposato la nostra progettualità nello sport e siamo orgogliosi di poter siglare questa partnership".

Per il senior vice president di Avio, Giorgio Novello, lo sport è fondamentale per la crescita personale e professionale. "Noi siamo una società che, come tutte le società, ha nel proprio personale il proprio punto di forza, il proprio capitale più prezioso e più importante. Quindi siamo impegnati nella promozione della vita personale e della vita professionale di tutti i nostri collaboratori. Lo sport è fondamentale in questo, è uno strumento di crescita umana, personale, professionale, straordinario. Quindi intendiamo passare questo messaggio collaborando con centri di eccellenza come la Luiss che condividono con noi la stessa visione e si impegnano a perseguire lo stesso obiettivo: la crescita totale, globale di tutti i collaboratori, fisicamente e mentalmente".

Il direttore AS Luiss, Paolo Del Bene, ha espresso soddisfazione per la scelta di un partner importante come Avio. "Siamo molto contenti, orgogliosi di questa partnership con Avio perché sancisce anche la possibilità di collaborare con un'azienda leader in questo settore, un settore molto importante. La sezione rugby della Luiss cercava un partner importante, l'abbiamo trovato. La soddisfazione più grande è che il rugby rappresenta nell'immaginario collettivo lo sport per eccellenza, quindi il sacrificio, il fair play, il fatto del terzo tempo, il fatto che dopo gli allenamenti tutti i ragazzi comunque stanno insieme, dopo le partite comunque stanno insieme. Questo rappresenta sicuramente il valore più grande di questa partnership".