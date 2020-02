Il Ruggito del Coniglio crea il tormentone "Amuchina"

Coronavirus, Cirio: "Pronti ad accogliere anziani di Asti in quarantena ad Alassio"

(Agenzia Vista) Torino, 27 febbraio 2020 Coronavirus, Cirio: "pronti ad accogliere anziani di Asti in quarantena ad Alassio" "Abbiamo dato la disponibilità ad accogliere gli anziani che in questo momento si trovano in quarantena in un hotel di Alassio. Lavoriamo in stretto contatto con la Liguria per trovare a queste persone la soluzione più idonea. Trattandosi di persone anziane prima di tutto ...