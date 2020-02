In Cina arriva "Thor-1", robot per combattere il coronavirus

Roma, 25 feb. (askanews) - Le aziende cinesi di robotica stanno escogitato soluzioni creative per far fronte all'emergenza coronavirus. Come il robot "Thor-1" descritto dai media cinesi come "un'arma irriducibile" e di "una potenza straordinaria", un robottino che aiuta a sanificare le aree per contrastare la diffusione del virus.

Il robot si muove per strada mentre spara disinfettante. Si comanda da remoto con un telecomando e basta ricaricarlo manualmente quando finisce il liquido. E' stato presentato in un parco di Hangzhou, nell'Est della Cina, in parte isolata a causa dell'epidemia.