Arriva "High School Musical: The Musical: La Serie"

Roma, 25 feb. (askanews) - Arriva in Italia "High School Musical: The Musical: La Serie" nuova produzione originale Disney+ creata da Tim Federle, disponibile sulla piattaforma streaming dal 24 marzo. La prima stagione è composta da 10 episodi, al centro della serie una nuova generazione di studenti e l'insegnante di teatro della East High che a 15 anni dalle riprese del film con Zac Efron nella scuola puntano a replicarne il successo con un musical che vi si ispira.

A interpretare i ruoli di Gabriella, Troy e il resto del cast originale ci sono Nini, astro nascente che ha appena fatto un corso estivo di teatro; Ricky, skater ed ex di Nini che fa l audizione solo per riconquistarla; E.J., snob e affascinante nuovo ragazzo di Nini e Gina, ambiziosa nuova arrivata con il teatro nel sangue e molti scheletri nell armadio. Con pezzi nuovi e remake delle canzoni classiche di HSM, questi aspiranti attori della East High sono determinati a portare in scena la loro versione metateatrale, insieme a tutte le storie di vita reale non presenti nel copione originale. Nel cast Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé. Frankie Rodriguez, Mark St. Cyr e Kate Reinders.