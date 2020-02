Coronavirus, Orlando: "Controlli a porto e aeroporto di Palermo"

Milano, 25 feb. (askanews) - Controlli all'hotel di Palermo in cui alloggiava la turista bergamasca risultata positiva al Coronavirus. Le sue condizioni sono buone, ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando:

"La signora ha una temperatura di 37.4/37.5, è in buone condizioni di salute, è all'ospedale Cervello. È perfettamente cosciente e ci sta dando anche indicazioni sul percorso che ha fatto nei sei giorni in cui si è trovata in Sicilia".

"Stiamo seguendo minuto per minuto, di intesa con il Governo nazionale, il ministero della Sanità, il governo regionale e le autorità sanitarie questo fenomeno che come è noto è un' influenza virale che non ha raggiunto i dati per essere qualificata come pandemia secondo l'OMS, ma noi abbiamo il dovere di fare tutto quello che è necessario per mettere in sicurezza la salute dei cittadini - ha proseguito Orlando -. Ho avuto conferma che tutto si sta facendo per quanto riguarda la sicurezza ad esempio per chi arriva dal mare - ha detto Orlando.