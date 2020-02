India, Melania Trump tra i bambini nella "classe della felicità"

Roma, 25 feb. (askanews) - La first lady degli Usa Melania Trump gioca e interagisce con i bambini in una scuola governativa di Nuova Delhi, dove si applica lo speciale "programma della felicità". Una visita che fa parte del ricco programma di viaggio in India di Donald Trump, con diverse tappe nel Paese.

Sfoggiando il tradizionale "tilak", il segno rosso sulla fronte e con una ghirlanda di calendule al collo, Melania ha detto di essere rimasta molto colpita dalla "classe della felicità" a cui ha partecipato e di apprezzare il fatto che gli studenti "inizino ogni giornata partecipando con consapevolezza".

Il "programma della felicità", lanciato dal partito di sinistra Aam Aadmi Party (AAP) nel 2018 come un modo per promuovere le abilità sociali e fare in modo che i bambini si impegnino in pratiche di consapevolezza, è una pausa di 45 minuti durante la quale viene seguito un programma basato su attività come la meditazione, la narrazione di storie ed esercizi mentali.