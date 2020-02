Conte: impensabile una mozione di sfiducia contro Bonafede

Bruxelles, 20 feb. (askanews) - "Non voglio entrare in polemiche. È chiaro che se si lavora in maggioranza è impensabile... non ho capito ancora perché aleggia questa proposta di sfiducia al ministro Bonafede: non esiste più una norma Bonafede, perché il governo ha presentato una delega con una norma sulla prescrizione che è completamente diversa dalla proposta Bonafede".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando a Bruxelles per il Consiglio Ue. "Bonafede è il ministro capo delegazione del M5s, ha presentato una delega che accelera il processo civile, sta facendo un ottimo lavoro sul penale, non ho ancora capito di cosa si parla", ha aggiunto Conte.