Champions League, l'Atalanta a valanga domina il Valencia 4-1

Milano, 20 feb. (askanews) - Impresa Atalanta nell'andata degli ottavi di Champions League. La formazione orobica, impegnata a San Siro come campo di casa, ha battuto 4-1 il Valencia mettendo una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale. Protagonista Hans Hateboer che apre e chiude le danze con una doppietta (16' e 62'), ma è tutta l'Atalanta a divertire per più di un'ora. In rete anche Ilicic dal limite al 42' e Freuler al 57' con due tiri dalla distanza. Cheryshev firma la rete per gli spagnoli, poi Gollini blinda il risultato. Soddifatto l'allenartore Gian Piero Gasperini. "Per quella che è stata la partita poteva finire con molti più gol da entrambi i lati, rimane il 4-1 che è un ottimo risultato, ma la qualificazione dovremo conquistarla sul loro campo. A Valencia ci giocheremo la qualificazione, una squadra che vuole arrivare ai quarti deve avere una personalità tecnica alta e non cadere in errori che là potrebbero essere più pericolosi".