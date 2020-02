Spazio, la navetta cargo Cygnus in viaggio verso la Iss

Wallops Island, 17 feb. (askanews) - Ravanelli in viaggio per lo Spazio; la navetta spaziale cargo Cygnus è stato lanciata con successo con un razzo Antares sabato 15 febbraio 2020 dalla base di Wallops Island, in Virginia, diretta alla Stazione spaziale internazionale. A bordo 3.500 Kg di rifornimenti ed esperimenti per gli astronauti che si trovano sulla base, compreso appunto un carico di ravanelli da coltivare in orbita.

Per questa 13esima missione operativa della navetta, infatti, tra gli altri esperimenti sono stati imbarcati anche il Mobile SpaceLab, una struttura per la coltura di tessuti e cellule in orbita e il Plant Habitat-02, che coltiverà i ravanelli all'interno dell Advanced Plant Habitat come pianta nutriente e commestibile.

Il carico contiene anche lo Spacecraft Fire Experiment-IV (Saffire-IV), che utilizzerà il modulo di rifornimento dopo che avrà lasciato la Stazione spaziale, per testare l'infiammabilità di diversi materiali in differenti condizioni ambientali; l'esperimento è fondamentale per lo sviluppo di materiali resistenti e misure per la prevenzione degli incendi.

La navetta, il cui attracco all'Iss è previsto per il 18 febbraio 2020, tramite il braccio robotico manovrato dagli astronauti Nasa, Drew Morgan e Jessica Meir, è composta da due sezioni principali: il modulo di servizio di Northrop Grumman Innovation Systems e il modulo di carico pressurizzato sviluppato e costruito in Italia da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33 %).