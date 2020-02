Coronavirus, in Francia il primo morto fuori dall'Asia

Roma, 15 feb. (askanews) - Un turista cinese di 80 anni ricoverato in Francia per il coronavirus è morto. Lo ha annunciato il ministro della Sanità francese, Agnès Buzyn.

"Signori e signori la scorsa notte sono stata informata della morte di un paziente di 80 anni che era ricoverato all'ospedale Bichat dal 25 gennaio che aveva contratto il coronavirus" ha detto.

Si tratta del primo decesso per coronavirus fuori dall'Asia e il primo in Europa. Parigi aveva riferito nei giorni scorsi di 11 casi di contagio confermati in Francia.