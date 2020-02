Protesta delle Femen a Parigi a San Valentino contro femminicidi

Roma, 14 feb. (askanews) - Protesta delle Femen a Parigi nel giorno di San Valentino per ricordare i femminicidi commessi ogni giorno nel mondo. Secondo i dati delle Nazioni Unite nel 2017 sono state uccise circa 87mila donne.

Con palloncini neri a cuore, corone di fiori neri in testa, rose rosse in mano e la scritta "be my Valentine not my murder" sul petto, si sono incatenate sul Pont des Arts usando le catene e quelli che vegono considerati i "lucchetti dell'amore".