Usa 2020, Sanders vince in New Hampshire: inizio fine Trump

Washington, 12 feb. (askanews) - Bernie Sanders potrebbe essersi affermato come il portabandiera dell'ala di sinistra del Partito Democratico con la sua affermazione in Iowa e nel New Hampshire, ma per i moderati che cercano di trovare un candidato per respingerlo, il quadro è diventato molto complicato.

Gran parte del mainstream democratico si preoccupa soprattutto che i candidati alla Sanders, inaspettatamente liberali, perderebbero la partita con Donad Trump, che sulla storia dell'impeachment è riuscito a fare quadrato nel fronte repubblicano, dimostrandosi particolarmente agguerrito nei confronti della speaker dem Nancy Pelosi.

Nel frattempo l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg sta saltando alcune tappe, ma ha costruito una macchina da campagna autofinanziata senza precedenti, per competere in stati costosi come la California e il Texas, che votano a marzo. Mentre l'ex vicepresidente Joe Biden, in difficoltà sia in Iowa che nel New Hampshire, unico moderato con un sostanziale sostegno degli elettori afroamericani e latinoamericani, ha promesso di combattere fino al Nevada e alla Carolina del Sud.

Sanders, che si è concentrato sulla ricerca di elettori di colore, giovani e immigrati irregolari, ha forti probabilità di conquistare il Nevada, con la sua vasta popolazione latina, mentre Biden spera ancora di invitare gli afroamericani della Carolina del Sud a rianimare la sua campagna.

Ma chi di loro sarà in grado di competere con la potenza finanziaria di Bloomberg? Ha già speso più di 250 milioni per la sua campagna.