Giornata mondiale delle donne nella scienza: "Noi ci siamo"

Milano, 11 feb. (askanews) - "Noi ci siamo", "Siamo in tante". A dirlo, a ricordarlo a tutti, sono 40 ricercatrici dell'Istituto italiano di tecnologia in un video realizzato e diffuso in occasione della Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza (International Day of Women and Girls in Science), - istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015 per "promuovere la piena ed equa partecipazione di donne e ragazze nelle scienze, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali".

Nel video ricercatrici senior insieme a ricercatrici junior fanno sentire la propria voce per affermare che sono parte attiva del mondo della scienza, sono sempre più numerose e che il progresso della ricerca passa anche attraverso il loro lavoro e le loro competenze.

Fra loro Arianna Traviglia, direttrice del centro IIT di Venezia CCHT- Center for Cultural Heritage Technology, Athanassia Athanassiou, coordinatrice della linea di ricerca Smart Materials, Gabriella Panuccio, coordinatrice di un progetto FET, Agniewszka Wykowska, Alessandra Sciutti, Laura Cancedda e Ilka Kriegel, tutte e 4 vincitrice dei prestigiosi progetti ERC finanziati dall'Unione Europea.