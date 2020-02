Coronavirus, 910 morti. Per governo Gb è "minaccia immminente"

Roma, 10 feb. (askanews) - Il coronavirus in Cina ha ucciso 97 persone il 9 febbraio, il numero più alto di morti in un solo giorno. In totale i decessi causati dal virus nel Paese ha raggiunto i 910, ma il numero giornaliero di nuovi contagi si è stabilizzato.

In tutta la Cina gli ammalati sono oltre 40mila. L'Oms ha inviato un team di esperti a Pechino per contribuire alle indagini sull'epidemia del nuovo virus che ha superato già il numero dei morti per la Sars, che nel 2003 uccise 774 persone.

Vertice interministeriale a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione. Sono arrivati in Italia altri otto connazionali provenienti della Cina, senza il 17enne già bloccato una prima volta perchè aveva la febbre. Il ministro Di Maio ha assicurato che al più presto sarà a casa con un volo speciale. Intanto lo Spallanzani ha terminato gli accertamenti sui due bambini ricoverati: non sono affetti da coronavirus. Restano invece difficili le condizioni dei due pazienti cinesi ancora in terapia intensiva.

Intanto, il governo britannico ha dichiarato il coronavirus una "minaccia seria e imminente" per la salute pubblica. Il segretario alla salute Matt Hancock ha annunciato misure per dare al governo ulteriori poteri per combattere la diffusione del virus.