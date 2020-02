Sanremo, Fiorello: Salvini non mi ha visto? Peccato

Roma, 5 feb. (askanews) - "Salvini non mi ha visto? Peccato" ha scherzato Fiorello commentando il fatto che il leader della Lega è andato a teatro e non ha visto la prima serata del Festival di Sanremo.

"Ieri ho citato tutti: c'era Matteo Orfini, Salvini, Renzi. C'erano i Cinque Stelle, c'erano le sardine. Il Pd mancava? Non l'ho visto".

E sulle sardine ha aggiunto: "Le sardine hanno fatto il miracolo, dividere un gruppo di sardine è veramente difficile, è la scienza"...

Ma Fiorello non crede che il palco dell'Ariston sia un'occasione per fare polemica politica. "No, è giocare con la politica, fare un pochino di satira. Io non sono un comico satirico, sono uno che fa dell'intrattenimento e se c'è qualche battuta non feroce per me va bene. Ma mi trattengo molto...".