Presentata la III edizione del festival del cinema russo a Milano

Milano, 5 feb. (askanews) -

in Ingest Festival Felix

Milano, 5 feb. (askanews) - La terza edizione del premio Felix, dedicato al cinema russo, si svolgerà a Milano dal 14 al 17 settembre. La presentazione avverrà nell'ambito della settimana della Moda e la manifestazione sarà inserita nella Milano Movie Week, con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano.

Non tutti i film sono stati già scelti ma ci saranno lungometraggi difficili da scoprire altrimenti, interessanti, che in Russia hanno già riscosso successo. Insomma per tutti i gusti, come ci spiega Alexander Nurizade, il console generale della Federazione Russa a Milano.

"Per me, tra quelli che conosco e sono già stati scelti, uno dedicato al secondo conflitto mondiale e dedicato all'eroe Feodor Poletaev, un partigiano sovietico che combattè in Italia. Un altro, prodotto dal museo russo di San Pietroburgo dedicato a Malevich".

Il Festival, fondato da Uliana Kovaleva, attraverso il linguaggio cinematografico, favorisce la conoscenza della cultura italiana e russa e nello stesso tempo si apre anche ad altre realtà cinematografiche.