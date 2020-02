Sanremo, vescovo: "Vorrei incontrare Junior Cally, venga a messa"

Sanremo, 4 feb. (askanews) - Il vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, lancia un invito a Junion Cally: venga a messa, ho piacere di incontrarlo. Lo fa ai microfoni di askanews, invitando tutti i big alla messa per gli artisti che si terrà mercoledì 5 febbraio presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle 18.

"Nel suo caso (di Junior Cally) mi viene da rispondere con una battuta: mi fa sempre piacere incontrare le persone oltre la maschera; la maschera non è solo la sua, è quella che indossiamo tutti quando dobbiamo offrire agli altri la nostra immagine. Ma ogni incontro personale aiuta chiunque a deporre la maschera delle convenzioni, la maschera dell'immagine che ci siamo dati per ritrovare noi stessi. Io non avrei nessuna difficoltà, anzi avrei piacere a incontrare lui e a incontrare chiunque mi cerchi per un momento vero di dialogo e di amicizia ed essere utile nel dare una parola di fede e di Vangelo".