Efficienza energetica, Italia in Classe A sotto le luci di Fermo

Roma, 4 feb. (askanews) - Dal 4 febbraio 2020 è online la nuova puntata dell'info-reality sull'efficienza energetica "Italia in Classe A - la serie" prodotta da ENEA. La settima tappa è a Fermo, nelle Marche, per scoprire cosa ha realizzato il Comune in tema di efficienza energetica.

Nel corso della puntata, il giornalista Marco Gisotti e il ricercatore dell'ENEA Antonio Disi hanno incontrato tecnici e amministratori comunali per disegnare la mappa di come tante città come Fermo stanno qualificandosi sempre di più verso la sostenibilità ambientale.

Fra i diversi casi di studio, questo episodio si sofferma su alcuni specifici interventi realizzati dal Comune. Luciani? Assessore ai Lavori Pubblici, alla Qualità Urbana e alla protezione civile.

Molte le cose fatte: "Sono stati sostituiti i corpi illuminanti dove la vecchia illuminazione comunale è stata sostituiti con luci a led. 7000 corpi illuminati in tutto il territorio di Fermo". Importante poi il caso della Cittadella dello Sport, per la quale passano in media 3.000 persone al giorno, tutti i giorni. Altro progetto importante è stato la realizzazione dell'asilo comunale".

La settima puntata di "Italia in classe A - la serie" si snoda inoltre con le consuete interviste ai testimoni nella puntata denominata "Sotto le luci di Fermo", online da martedì 4 febbraio su tutti i canali di Italia in classe A on-line e su La Stampa-Tuttogreen.

"Italia in classe A - la serie" è una produzione realizzata per la campagna di informazione e formazione sull'efficienza energetica "Italia in classe A" promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'Agenzia Nazionale per l' Efficienza Energetica dell'ENEA.