Coronavirus, Azzolina: no motivi per escludere studenti da scuola

Roma, 3 feb. (askanews) - "Invito tutti a leggere la circolare che insieme al ministero della Salute abbiamo inviato. Non voglio che si creino allarmismi sul coronavirus, ci siamo mossi immediatamente come governo. Voglio tranquillizzare tutti, perché la propaganda non ha fatto assolutamente bene. Non ci sono motivazioni reali per pensare di escludere persone dalla scuola; nella circolare del ministero della Salute abbiamo spiegato esattamente cosa si deve fare e in quali casi. Quindi tranquillità assoluta, ma anche prevenzione": così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina - a margine di un convegno a Roma - sull'emergenza coronavirus in Italia.