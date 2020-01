Clima, Sassoli: l'Italia deve allineare la sua agenda a quella Ue

Nella rete

Dolly Parton Challenge, ogni social ha la sua foto: spopola su web, ecco che cos'è

La cantante americana Dolly Parton il 22 gennaio 'si è fatta in quattro' su Instagram per pubblicare le foto 'perfette', una per ogni piattaforma social: in questo caso Facebook, Instagram, LinkedIn e Tinder. Per approfondire leggi anche: Dolly Parton: Il segreto del mio sorriso? il botox e il collagene Nella didascalia la musicista country 74enne aveva scritto riferendosi alle fotografie: "Trova ...