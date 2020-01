E.Romagna, Berlusconi: ottimista che domenica si possa vincere

Bologna, 22 gen. (askanews) - "Il merito dell'andare bene della regione è dei cittadini, non di chi ha cercato di irregimentarli per 70 anni. Non è sano per nessuno e neanche per la sinistra restare al potere di un territorio per settant'anni. Ne è convinto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che si dice "ottimista" per il risultato che il centrodestra registrerà domenica 26 gennaio alle elezioni in Emilia-Romagna.

"Comunque ho avuto contatti con la Borgonzoni che è una persona intelligente, colta, preparata. Negli incontri che abbiamo avuto nella definizione del programma ha mostrato di conoscere bene i problemi della sua regione".

"Sono ottimista perché ho parlato con molte persone e c'è in giro una voglia di cambiamento molto forte anche in cittadini che avevano votato per la sinistra - ha spiegato Berlusconi, incontrando i giornalisti a margine di un appuntamento elettorale a Bologna -.