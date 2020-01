Efficienza energetica, Italia in Classe A e la "verde piastrella"

Roma, 22 gen. (askanews) - E' online dal 21 gennaio la quinta puntata dell'info-reality sull'efficienza energetica "Italia in Classe A - la serie" prodotta da Enea. Questa volta il viaggio è nel mondo della ceramica alla ricerca della piastrella più sostenibile

Le "indagini" del giornalista Marco Gisotti e del ricercatore dell'ENEA Antonio Disi puntano infatti a scoprire come la Cooperativa Ceramica d'Imola sia diventata una realtà di riferimento del settore e abbia realizzato importanti investimenti nell'efficientare i suoi stabilimenti, in un'area, il distretto che va da Imola a Sassuolo, che produce 300 milioni di metri quadrati di piastrelle, per l'85% esportate in tutto il mondo.

Massimiliano Dall'Agata, direttore acquisti di Cooperativa Ceramica:

"La cooperativa è nata nel 1874. All'epoca si producevano principalmente stoviglieria e vasellame, era un'impresa artigianale che poi si è evoluta nel tempo ed il settore di riferimento oggi è quello delle piastrelle in ceramica".

Oggi la cooperativa è in grado di produrre 20 milioni di metri quadri di piastrelle all'anno, l'equivalente di 2.500 campi di calcio. Con un fatturato di 220-230 milioni di euro. Ma anche con una potenziale bolletta energetica importante legata alla produzione. Ancora Dall'Agata:

"Noi siamo attenti a tutte le performance ambientali ed energetiche. Per due motivi. Il primo di carattere etico perché un'azienda gas intensive non può permettersi di trascurare le emissioni che rilascia. E, secondo, a livello economico ogni intervento di efficientamento energetico ha un risvolto significativo in termini economici".

Spazio dunque all'innovazione. Per esempio, la cogenerazione. È stato infatti installato un nuovo motore endotermico per produrre energia elettrica ed energia termica, con un sistema per il recupero diretto dei fumi che escono a circa 400° e che poi vengono riutilizzati per i processi di produzione delle piastrelle, senza bisogno di accendere i bruciatori che altrimenti sarebbero necessari.

"Italia in classe A - la serie" è una produzione realizzata per la campagna di informazione e formazione sull'efficienza energetica "Italia in classe A" promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'Agenzia Nazionale per l' Efficienza Energetica dell'ENEA

La quinta puntata della serie è on-line dal 21 gennaio su tutti i canali di Italia in classe A on-line e su La Stampa-Tuttogreen.