Tosca al Festival di Sanremo 2020 con il brano "Ho amato tutto"

Roma, 20 gen. (askanews) - Grande ritorno a Sanremo per Tosca, che partecipa nella categoria big della settantesima edizione del Festival con la canzone "Ho amato tutto", scritta e arrangiata da Pietro Cantarelli.

"Voglio portare idealmente su quel palco tutta la musica di 'nicchia' - ha spiegato l artista - tutti gli artisti della famiglia di cui faccio parte. Quelli un po in ombra che lavorano a testa bassa, che macinano chilometri, quelli che ogni giorno si sentono dire che meriterebbero di più. E porto con me idealmente tutte le donne artiste con cui ho condiviso il palco e le emozioni in questi anni. E porto nel cuore tutti i giovani artisti il cui entusiasmo mi ha arricchita in questi anni".

Proprio Tosca, che ha al suo attivo nove dischi in studio e sei live, nel 1996 ha vinto il Festival con il brano "Vorrei incontrarti fra cent anni".

Il suo ultimo lavoro in studio Morabeza è uscito a ottobre 2019 ed è nato al termine di lungo viaggio attraverso i paesi del mondo, partito con Il suono della voce (2014) e Appunti musicali dal mondo (2017).

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, da marzo 2020 Tosca tornerà protagonista sui palchi dei teatri italiani e di molte città europee con il Morabeza Tour, c on tappe a Madrid, Barcellona, Roma, Venezia-Mestre, Parigi, Milano e Asti.

Il tour è una produzione Leave Music Officina Teatrale

in collaborazione con OTR Jazz & Classic Vertigo Music Booking