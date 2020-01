Prima uscita pubblica per Harry dopo il passo indietro

Milano, 16 gen. (askanews) - Il principe Harry è comparso in pubblico per un impegno ufficiale della Casa reale per la prima volta da quando ha annunciato la decisione di fare un passo indietro, assieme alla moglie Meghan, dalla Royal Family.

Il Duca di Sussex, patron della Rugby football league, a Buckingham Palace ha partecipato ai sorteggi del mondiale di rugby del 2021; ha incontrato i rappresentanti dei 21 Paesi partecipanti e ha guardato i bambini di una scuola locale giocare a rugby nei giardini del palazzo.

Harry resterà nel Regno Unito anche la settimana prossima, smentendo le voci che lo volevano in partenza per il Canada, per raggiungere la moglie Meghan e il loro bambino di otto mesi, Archie.