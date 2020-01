Prescrizione, Bonafede: fatti passi avanti importanti

Roma, 10 gen. (askanews) - "Sono stati fatti importanti passi avanti per portare la riforma del processo penale in tempi brevi in Consiglio dei ministri. C'è stato un input importante dal presidente Conte sulla possibilità di accelerare i tempi della riforma del processo penale per far sì che i cittadini possano avere un processo con una ragionevole durata".

Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del vertice a palazzo Chigi sulla prescrizione.

"Abbiamo valutato anche la possibilità, dopo la sentenza di primo grado, di prevedere una ipotesi di chiedere conto al magistrato del proprio operato, a questo deve servire anche la possibilità di richiedere che il magistrato lavori entro tempi definiti" ha aggiunto Bonafede. Inoltre, "sempre su input di Conte è stata anche fatta una proposta al tavolo, su cui dobbiamo valutare come singole forze politiche - ha aggiunto - che riguarda la possibilità, tenuto conto che la riforma della prescrizione rimane, e che l'obiettivo è che non ci siano più isole di impunità dettate dalla decorrenza dei termini, è stata proposto dal premier la possibilità, nella riforma del processo penale di fare qualche distinzione tra chi è condannato in primo grado e chi è stato assolto in primo grado valutando l'ipotesi di una sospensione lunga".