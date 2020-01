Francia, oltre 200 cortei in tutto il Paese

Parigi, 9 gen. (askanews) - Quarta giornata di mobilitazione oggi in Francia contro la riforma delle pensioni. Migliaia di persone a Parigi, e in altre città del Paese, sono in sciopero e stanno per scendere in piazza, rispondendo all'appello dei sindacati, il cui braccio di ferro con il governo dura da più di un mese.

Nella capitale, un corteo prenderà le mosse alle 13,30 da place della République e terminerà la sua corsa a place Saint-Augustin. Dipendenti pubblici, dalla scuola all'amministrazione agli ospedali hanno incrociato le braccia. Disagi anche per chi viaggia, soprattutto in treno. Almeno il 39% del personale della Sncf si è astenuto dal lavoro. Si tratta di una cifra più bassa rispetto al primo giorno della mobilitazione il 5 dicembre. Ma in netta risalita rispetto all'ultima giornata di protesta.