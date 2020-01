In anteprima il video di "Sognare è gratis" degli Easy Funk

Milano, 9 gen. (askanews) - In anteprima il video di "Sognare è gratis" (PlayAudio/Azzurra Music), il nuovo singolo del gruppo pugliese degli Easy Funk, da venerdì 10 gennaio in radio, sulle piattaforme streaming e negli store digitali.

"Sognare é Gratis" commenta la band "è un invito a credere nei propri sogni, visto che proprio da questi possono nascere nuove possibilità e nuovi obiettivi, particolarmente quando i ritmi della vita risultano sfrenati in un mondo in cui tutto sembra avere un prezzo".

Il brano sarà accompagnato dal videoclip ufficiale di prossima uscita per la regia di Leoluca Iacoviello. "L'intenzione è di far comprendere allo spettatore che i sogni sono più forti della rigidità alla quale la quotidianità a volte ci sottopone." - commenta il regista - "Il video dunque si apre con una classica ambientazione lavorativa nella quale subito si percepisce la routine quotidiana. Proseguendo, nei protagonisti prende sempre più piede quella irrefrenabile voglia di dar sfogo al proprio istinto e - perché no - attuare una piccola ribellione pur di esternare i propri desideri.

Finché in occasione dell'assenza del capo, riescono a manifestare il proprio volere improvvisando un'euforica festa. Ma il capo torna e in un attimo i quattro tornano con i piedi per terra".