A Pitti Umo Magnum Photos racconta la storia del brand Baracuta

Milano, 7 gen. (askanews) - Una collaborazione come il vero amore che ha dato vita a una mostra: quella in cui l'agenzia fotografica Magnum Photos, fondata nel 1947 da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson fra gli altri, racconta la storia di Baracuta, marchio iconico nato a Manchester nel 1937. Come spiega Christopher Peregrin - Global Director per Baracuta a Pitti Uomo, la collaborazione tra la Magnum e Baracuta è il risultato di una fiducia reciproca naturale.

Al centro un oggetto di culto: G9 Baracuta Harrington Jacket, anche detta il giubbotto di Hollywood, prodotta in Inghilterra e distinta dalle imitazioni grazie all'originale ed inconfondibile fodera interna Fraser Tartan. Nel corso degli anni, questo capo è divenuto popolare e ampiamente apprezzato grazie al suo stile.

"Il primo aspetto della collaborazione era lo sguardo della Magnum e il suo archivio, gli uomini, la moda, lo stile, l'indipendenza e tutti valori che sono all'origine della nascita dell agenzia fotografica e anche del brand Baracuta".

E non si tratta di ispirazione, e neppure di invenzione. Dal mitico Elvis a Ryan O'Neill passando per Frank Sinatra Baracuta G9 è sinonimo di mito incarnato, rigorosamente con due tasche very british, come il tè e le spider verdi.