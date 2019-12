Bowerman: con la cucina italiana trasmettiamo la nostra cultura

Roma, 16 dic. (askanews) - "La cucina italiana nel mondo sta benissimo. È un fatto noto che la cultura italiana si sia fatta strada e si sia fatta conoscere grazie al cibo, che viene utilizzato come mezzo di trasmissione della nostra cultura. La settimana della cucina italiana nel mondo è un'iniziativa importantissima, siamo al quarto anno e ho fatto un lungo meeting su come standardizzare e creare degli eventi che siano gli stessi in tutto il mondo durante la settimana che si terrà nel novembre 2020. Come Ambasciatori del gusto, associazione di cui io sono presidente, abbiamo fatto oltre 40 eventi in 40 paesi del mondo: è la nostra maniera per portare la cultura italiana all'estero e nello stesso tempo promuovere anche il nostro mondo enogastronomico che per noi e per molti altri rappresenterà la soluzione a tutti i problemi finanziari italiani e noi lo speriamo tanto". Lo ha detto la chef stellata Cristina Bowerman, presidente dell'associazione Ambasciatori del gusto a margine della presentazione del volume "Roma Golosa" di cui è madrina.