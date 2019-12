Benigni torna a Sanremo: dopo Pinocchio, per me è un'altra favola

Roma, 16 dic. (askanews) - "Sanremo? Sanremo per me è un'altra fiaba, una favola. Eccome se ci vado... Sono io che lo preparo, sono l'unica cosa sicura, Amadeus non so se verrà. Quando mi dicono Sanremo è come se mi dicessero Pinocchio, è una favola, il 70esimo anniversario, la festa degli italiani più bella, sarà un Sanremo straordinario!": così Roberto Benigni, ospite di Che tempo che fa su Rai2 per presentare il film "Pinocchio" di Matteo Garrone.

