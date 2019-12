Maxi sequestro in tutta Italia di sacchetti di plastica illegali

Roma, 12 dic. (askanews) - Maxi operazione della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri, sull'intero territorio nazionale, nei punti vendita e filiali in franchising di una nota catena di prodotti ittici surgelati per il contrasto all'utilizzo di sacchetti, non a norma, destinati a contenere, pesare e imballare prodotti sfusi venduti.

Gli accertamenti totali hanno interessato 97 esercizi commerciali, dove è stata riscontrata la difformità delle buste in materiale plastico rispetto alla normativa vigente (mancata certificazione di biodegradabilità, compostabilità e rinnovabilità).

Sequestrati circa 13.900 kg di materiale e circa 2.100.000 sacchetti; comminate sanzioni amministrative per un importo di 460mila euro.