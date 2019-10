Nek torna live con "Il mio gioco preferito - European tour"

Milano, 14 ott. (askanews) - I concerti di Nek sono un grande karaoke, perchè il pubblico canta a squarciagola i suoi successi e ora dopo il trionfo all'Arena di Verona Filippo Neviani, si prepara per il suo ritorno live. "Cercherò di portare sia in Italia che in Europa il dinamismo di questo concerto dell'Arena di Verona, la scaletta è piaciuta e non mi sento di cambiare molto, perchè è una scaletta che si muove all'interno della mia storia personale e musicale, alcuni pezzi sono stati suggeriti dalla gente".

"Il mio gioco preferito - European tour", con oltre 30 date da novembre farà tappa nelle grandi città europee e porterà Nek a suonare nei principali teatri di tutta Italia con un calendario di appuntamenti live fino al 2020. "In Spagna canterò in spagnolo, anche se ci saranno alcuni pezzi in italiano, perchè è lo stesso pubblico spagnolo vuole ascoltare cantare in italiano, anche al pubblico tedesco, quando iniziai con Laura non c'è, piaceva proprio sentire la lingua italiana, piaceva la sinuosità delle parole e la musicalità di certi vocaboli".

Parlando a Ravenna nell'ambito di "IMAGinACTION", il festival internazionale del videoclip Nek ha raccontato il suo rapporto con i video clip e con la sua immagine che ha un segnato la sua carriera. "L'ho costruito inevitabilmente su un fisico che ha permesso tante cose, ma il successo e la buona riuscita di tanti album sia dovuto a ciò che avevo da dire, non voglio pensare che ci siano stati solo gli occhi azzurri ma ci sia stati anche altro, il lavoro di produttori, arrangiatori e registi che mi hanno accompagnato nella realizzazione di una hit. Anche solo 10 anni fa un video clip contribuiva molto alla riuscita di un singolo oggi un clip lo possono fare tutti".

Nonostante i molti successi della sua carriera Nek svela a sorpresa la sua canzone del cuore. "Sinceramente ti dico l'ultima che si chiama "Cosa ci ha fatto l'amore" perchè parla di una coppia di amici che si è ritrovata dopo tanti anni dopo essersi lasciati e l'amore in quel caso ha vinto e quindi sono contento. Questa canzone parla di loro e ne parlerà per sempre, sarà un punto fisso che mi farà ricordare loro".

La pioggia iniziale non ha frenato l energia del pubblico e la grinta di NEK, che ha cantato i primi due brani ("Tu sei tu sai" e "Cuori in tempesta") in mezzo alla platea, circondato dal calore dei fan in delirio, trasformando da subito la serata in un incredibile festa. Il pubblico ha intonato tutta la scaletta, trenta brani che spaziano dalle intramontabili hit come "Laura non c è" e "Se io non avessi te" ai brani contenuti nell ultimo album di inediti, "IL MIO GIOCO PREFERITO - parte prima".

Il live evento ha dato ufficialmente il via a "IL MIO GIOCO PREFERITO - European tour", un tour di oltre 30 date che da novembre farà tappa nelle grandi città europee e porterà Nek a suonare nei principali teatri di tutta Italia con un calendario di appuntamenti live fino al 2020.

Queste le date di "Il mio gioco preferito - European tour", prodotto e organizzato da Friends & Partners:

8 novembre - ROMA - Auditorium Parco della Musica

9 novembre - GROSSETO - Teatro Moderno

11 novembre - MILANO - Teatro degli Arcimboldi

12 novembre - FIRENZE - Tuscany Hall

14 novembre - VARESE - Teatro Openjob Metis

15 novembre - PIACENZA - Teatro Politeama

18 novembre - M NCHEN - TonHalle

20 novembre - ZURICH - VolksHaus

21 novembre - LUGANO - Palazzo dei Congressi

24 novembre - BIENNE - Kongress Haus

25 novembre - BRUXELLES - Cirque Royal

26 novembre - PARIS - Bataclan

30 novembre - LUXEMBOURG - Rockhal Club

1 dicembre - LONDON - Shepherd's Bush

2 dicembre - MADRID - Teatro Nuevo Apolo

6 dicembre - BRESCIA - Teatro Dis_Play

8 dicembre - SANREMO (IM) - Teatro Ariston

10 dicembre - BERGAMO - Teatro Creberg

11 dicembre - PARMA - Teatro Regio

13 dicembre - BORGOSESIA (VC) - Teatro Proloco

14 dicembre - TORINO - Teatro Colosseo

17 dicembre - CREMONA - Teatro Ponchielli

19 dicembre - CESENA - Nuovo teatro Carisport

20 dicembre - MANTOVA - Grana Padano Theatre

21 dicembre - MONTECATINI (PT) - Teatro Verdi

23 dicembre - GENOVA - Teatro Carlo Felice

11 gennaio - BOLOGNA - Europauditorium

14 gennaio - CATANZARO - Teatro Politeama

16 gennaio - CATANIA - Teatro Metropolitan

18 gennaio - PALERMO - Teatro Golden

20 gennaio - NAPOLI - Teatro Augusteo

22 gennaio - LECCE - Politeama Greco

23 gennaio - BARI - Teatro Team

È in radio "COSA CI HA FATTO L AMORE", il nuovo singolo di NEK Filippo Neviani estratto dal suo ultimo album di inediti "IL MIO GIOCO PREFERITO - parte prima" (distribuito da Warner Music Italy).

Un emozionante e intensa ballad dal sound incalzante. A volte dopo anni di lontananza, l amore può essere ritrovato, perché l amore rimane l unico caos che si è disposti a sopportare: questo è il concetto su cui si basa "COSA CI HA FATTO L AMORE", brano scritto da Nek, Davide Simonetta e Alex Andrea "RAIGE" Vella.

È online il video del brano sul canale ufficiale Youtube dell artista, visibile al seguente link: https://youtu.be/A6kegZTN4lU.

"IL MIO GIOCO PREFERITO - parte prima", composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti della settimana, è il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Nek.

Nei brani dell album, l artista si allontana dall impronta elettronica del suo precedente album per andare, invece, all essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente "umano" e suonato.