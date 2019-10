Festival mobilità sostenibile: in città il futuro è a due ruote

Roma, 11 ott. (askanews) - L'uso della bicicletta come alternativa pulita, anche con pedalata assistita. Servono, però, infrastrutture, piste ciclabili e una programmazione per favorire una mobilità sostenibile dolce e rispettosa del territorio. Se ne è parlato nella penultima giornata di Ci.Te.Mo.S, il festival della mobilità sostenibile, organizzato da Confartigianato Imprese Vicenza e nazionale insieme al Comune di Vicenza.

Il futuro in città è sicuramente a due ruote, come nel progetto "EcCo Vicenza", presentato dagli studenti del liceo linguistico Pigafetta: percorsi culturali sulla due ruote nei punti più suggestivi della città visitabile su un sito web da loro creato.

La bici è inoltre diventata una scelta di tendenza per il turismo, con il cicloturismo al centro dei piani per lo sviluppo turistico in Veneto, come ha spiegato Mauro Viti, direttore Turismo della Regione.

"Sta diventando uno dei prodotti fondamentali su cui basare la politica del turismo. È in forte crescita, c'è una domanda in costante evoluzione, l'avvento delle bici elettriche favorisce questa tipologia di vacanza per cui siamo molto impegnati nell'infrastrutturare i percorsi. Abbiamo già 5 itinerari piuttosto lunghi e 7 escursioni già certificate, ne stiamo valutando degli altri. Il lavoro della Regione Veneto è molto serrato su questo argomento proprio perchè la domanda sta crescendo".

Turismo sostenibile ma anche accoglienza adeguata per un pubblico sempre più esigente.

"Il turista che si muove in bicicletta è un turista che conosce il territorio, e sa cosa vuole vedere. Il problema adesso è creare - sottolinea il dirigente regionale - un'accoglienza che sia all'altezza di questa tipologia di turismo. Stiamo facendo investimenti importanti, con il bandi 'Por' e gli operatori di settore. Dal 2016 ad oggi abbiamo investito 31 milioni di euro e molte strutture ricettive hanno investito sull'accoglienza dei cicloturisti".

In Europa, la parola sostenibilità è divenuto il nuovo mantra. Rosanna Conte, componente della Commissione sviluppo regionale e pesca del Parlamento europeo.

"L'Europa sta investendo molto. All'interno di ogni commissione viene ripetuto costantemente: la sostenibilità, la sostenibilità è fondamentale in tutte le commissioni, a prescindere dalla mia o dalla commissione Trasporti e Turismo".