Tre persone arrestate per rapina a mano armata vicino a Roma

Roma, 10 ott. (askanews) - Tentata rapina, rapina, tentato omicidio, detenzione e porto di arma. Con queste accuse, i carabinieri della compagnia di Palestrina hanno arrestato tre persone ritenute responsabili, lo scorso 11 settembre, di tre rapine a mano armata.

Nel mirino dei malviventi un bar a Roma, in via Casilina, e uno a San Cesareo, in provincia di Roma, oltre a una sala di slot sempre a San Cesareo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal gip di Tivoli, Mario Parisi.

Nelle immagini dell'impianto di videosorveglianza si può vedere il blitz nella sala slot "Belvedere" di San Cesareo dove uno dei tre rapinatori è entrato a volto coperto e con la pistola in pugno. Dopo una colluttazione con uno degli impiegati, il rapinatore è fuggito all'esterno dove lo attendevano i due complici, portando via circa 2500 euro.

Nel corso dell operazione, durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica compatibile per calibro e tipologia con l arma utilizzata l'11 settembre.