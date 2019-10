Alitalia, oltre 190 voli cancellati a causa dello sciopero

Roma, 9 ott. (askanews) - Giornata difficile per chi ha scelto Alitalia per volare a causa degli scioperi nel settore del trasporto aereo proclamati da alcune sigle sindacali per l'intera giornata. Oltre 190 i voli cancellati e ci saranno ripercussioni anche su alcuni voli di domani 10 ottobre.

Alitalia ha attivato un piano straordinario per far fronte all'agitazione e limitare i disagi dei passeggeri, che prevede impiego di aerei più capienti sulle rotte interne e internazionali.

A incrociare le braccia per 24 ore piloti e assistenti di volo per accendere i riflettori sulla complicata trattativa per salvare l'ex compagnia di bandiera, portata avanti da una cordata di imprese di cui fa parte anche Atlantia, la società controllata dalla famiglia Benetton che gestisce in concessione la gran parte delle autostrade italiane, oltre alle Ferrovie dello Stato e alla compagnia aerea statunitense Delta.

Si avvicina dunque la scadenza del 15 ottobre per presentare l'offerta vincolante per la compagnia, ma la situazione non sembra avviata a una rapida soluzione.