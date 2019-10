"L'Alfabeto verde di Papa Francesco", libro sul Bergoglio green

Roma, 9 ott. (askanews) - A come Amazzonia, B come biodiversità, C - ovviamente - come clima - H come habitat, N come noi, S come sobrietà. È "L'alfabeto verde di Papa Francesco", il volume scritto da Franca Giansoldati, vaticanista del Messaggero, dedicato alla potenza non solo sociale dell'Enciclica Laudato Sii di Bergoglio. Un appello per una "rivoluzione verde dal cuore grande", come scrive il Papa nella prefazione del volume (Edizioni San Paolo).

Franca Giansoldati ad askanews: "Il libro è stato pensato prima che il Papa facesse l'Enciclica. Ci sono tantissimi appunti che sono stati presi nel corso degli anni e poi quando è uscita l'Enciclica Laudato Sii, che per me personale è stato uno shock, mi ha aiutato a mettere insieme tutti questi elementi, questi documenti e interviste fatte negli anni passati".

"Salvare la Terra e vivere felici" è il sottotitolo del volume. E' una questione globale, che non può più aspettare. "La prima volta che ho intervistato un cardinale per affrontare la questione ambientale è stato a metà degli anni Novanta, il cardinale Silvestrini, che mi disse 'Peccato che ancora non c'è un tempo utile per fare una Enciclica' perché quello che manca alla Chiesa è una Enciclica'".

Il volume esce mentre in Vaticano è in corso il Sinodo sull'Amazzonia, criticato da più parti. Il Papa, infatti, viene accusato di paganesimo: "Queste critiche fanno parte di uno scontro politico in atto. L'Amazzonia abbraccia 8 paesi, e teoricamente sarebbe una loro questione interna, come ha detto Bolsonaro all'Onu. Ma non lo è più, oggi. È una questione globale, non più interna".

Il volume riporta l'introduzione del cardinale Angelo Becciu, che richiama la spinta ecologista di una santa, Ildegarda: "Sant'Ildegarda è una figura europea perché grazie a lei le basi della farmacopea sono dovute ai suoi studi. Un personaggio coltissimo, che ha lasciato trattati di musica, una persona che ha rivoluzionato il suo mondo e ha lasciato anche degli scritti importanti sull'ambiente, il rapporto tra l'uomo e l'ambiente".