Italia-Danimarca, Mattarella incontra il premier Frederiksen

Copenaghen, 8 ott. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato a Copenaghen, nell'ambito della sua visita ufficiale, il premier danese Mette Frederiksen, a Palazzo Christiansborg. Il Capo dello Stato ha colto l'occasione per parlare della questione dei dazi doganali, spiegando che "si rischia una spirale che contraddirebbe lo spirito euro-atlantico. Per questo serve una risposta unita dell'Ue". "Nessun paese da solo può pensare di risolvere la questione degli eventuali dazi. Mi auguro che l'applicazione non venga mai attuata. Abbiamo a cuore - ha detto ancora - il rapporto con gli Stati Uniti, dobbiamo insieme lavorare per recuperare lo spirito originario dei rapporti transatlantici". Altri temi dell'incontro sono stati emergenza climatica, immigrazione, bilancio europeo.

Tra i vari appuntamenti del Capo dello Stato la colazione con la Regina Margherita II e la visita alla metropolitana di Copenaghen costruita da una impresa italiana, la Salini Impregilo. Mattarella è accompagnato nella visita dalla viceministro agli Esteri Marina Sereni.