Milano, "Meraviglie Nascoste" del Fai in mostra alla Torre Hadid

Milano, 7 ott. (askanews) - La Torre Hadid, grattacielo sede del Gruppo Generali nel nuovo quartiere milanese di CityLife, celebra la bellezza del patrimonio artistico e culturale italiano con una mostra fotografica. Venti scatti di Stefano Guindani, fotografo amato dagli stilisti e amante dei reportage, che ha immortalato per Banca Generali palazzi, ville, chiese, musei e siti archeologici del Fai, il Fondo Ambiente Italiano, cercando in ogni luogo una chiave di lettura e un punto di vista originali: "La sfida era riuscire a fare una foto architettonica che non fosse una foto noiosa, ma desse una qualche emozione, giocando un po' con la luce, con i tagli non classici, riuscire a portare le persone a sognare".

Il risultato è "Meraviglie Nascoste", una rassegna che valorizza il ruolo del Fai come custode appassionato dei tesori italiani d'arte e del paesaggio, così come Banca Generali, sottolinea il suo vice direttore generale Andrea Ragaini, si prende cura dei beni dei propri clienti: "Noi come banca e come gruppo abbiamo a cuore la protezione del patrimonio dei nostri clienti così come il Fai ha a cuore la protezione del patrimonio artistico italiano per tramandarlo nel tempo integro, bello e luminoso come lo era il primo giorno".

È quello che si percepisce visitando i beni del Fai anche se alcuni di essi, come evidenzia il direttore generale della fondazione Angelo Maramai, oltre che di cura hanno ancora tanto bisogno di essere conosciuti: "La conoscenza significa amore, prossimità, non toglierli dalla vita quotidiana dei cittadini, lasciarli cadere in campagna significa veder scomparire disegni importanti della nostra storia e della nostra cultura".

La mostra, aperta dall'8 ottobre al 15 novembre 2019, è visitabile gratuitamente nell'atrio del grattacielo.