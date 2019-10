Harry e Meghan, dal Sudafrica la denuncia contro Mail on Sunday

Roma, 2 ott. (askanews) - Ultimo giorno in Sudafrica per il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan. La coppia reale ha visitato un polo di imprenditori nel centro di Johannesburg. Meghan si è ricongiunta con il marito Harry in Sudafrica, dopo il viaggio del duca in Namibia.

La coppia è ricomparsa sorridente dopo la dura dichiarazione del principe che accusa i tabloid inglesi di aver bullizzato la moglie. Ma al loro rientro in Gran Bretagna, dovranno affrontare la vicenda. Harry infatti ha puntato il dito contro i tabloid che attaccano la moglie e ha annunciato di aver intrapreso azioni legali. L'ultima vicenda è la pubblicazione sul Mail on Sunday di una lettera privata che Meghan avrebbe scritto al padre.

"Mia moglie è diventata una delle ultime vittime di una stampa scandalistica britannica che conduce campagne contro individui senza pensare alle conseguenze - ha scritto in una lunga nota - una campagna spietata che si è intensificata nell'ultimo anno, durante la sua gravidanza e mentre cresceva nostro figlio appena nato". La paura di Harry, è che "la storia si ripeta".