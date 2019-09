Arriva in sala il documentario che spiega il metodo Montessori

Milano, 30 set. (askanews) -

Ingest il trailer "Il bambino è il maestro"

Milano, 30 set. (askanews) - Arriva nelle sale dal 14 ottobre, distribuito da Wanted Cinema, "Il bambino è il maestro" (Francia 2017, 100'), il documentario diretto da Alexandre Mourot dedicato all'insegnamento della pedagogista e neuropsichiatra Maria Montessori, ideatrice dell'omonimo metodo educativo.

Il film esplora il pensiero montessoriano, per cui l'educazione non dovrebbe limitarsi alla mera ricerca di nuovi metodi per la trasmissione della conoscenza, ma fornire l'aiuto necessario allo sviluppo dell'umanità.

Ereditato da Maria Montessori, che nel 1907 ha aperto a Roma la prima "Casa del Bambino", il metodo è un approccio educativo che vuole celebrare e nutrire il desiderio di conoscenza di ogni bambino; è valorizzato lo spirito umano dal punto di vista fisico, sociale, emozionale e cognitivo. Oggi è diffuso in tutto il mondo e le scuole montessoriane sono sempre più numerose. Forse perchè, come dice il regista sogniamo tutti un avvenire radioso per i nostri figli.