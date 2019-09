Somalia, attacco a convoglio italiano: quel che resta del Lince

Mogadiscio, 30 set. (askanews) - Un ordigno al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani a Mogadiscio, in Somalia. Coinvolti due blindati Vtlm Lince, che facevano parte di un convoglio di tre mezzi che stavano rientrando da una addestramento in favore delle forze di sicurezza somale. Le cause dell'esplosione sono in corso di accertamento, i militari italiani sono rimasti illesi. Nelle immagini ecco quel che resta del mezz blindato.