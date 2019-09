Versailles per tutti virtualmente su Google Arts & Culture

Roma, 30 set. (askanews) - Da oggi la Reggia di Versailles apre le sue porte a tutti: sarà accessibile virtualmente in tutto il mondo sulla piattaforma Google Arts & Culture. Gli utenti, grazie alle tecnologie di Google potranno visitare uno dei siti più famosi al mondo con tutte le sue sale, le opere d'arte e i manufatti preziosi. "Versailles: The Palace is Yours" è una mostra online per chi non può visitare Parigi o chi vuole esplorare la Reggia in un modo nuovo.

Il progetto include 18 tour virtuali con oltre 340 opere d'arte, tra cui i ritratti della famiglia reale ad alta risoluzione e le foto dell'archivio di Versailles del XIX secolo, oltre a 18 inediti modelli 3D di stanze ed oggetti iconici mai visti prima. Dalla Galleria degli Specchi, lunga 73 metri, alla Camera del Re, fino al prezioso armadio dei gioielli di Maria Antonietta.

Inoltre, una app in VR per accedere alle sale della Reggia (utilizzabile con tecnologia HTC Vive). Catherine Pégard, presidente della Reggia di Versailles ha parlato di una "novità tecnologica nel mondo della cultura, che accompagna i visitatori in un tour di realtà virtuale. Per catturare le immagini - ha spiegato - abbiamo utilizzato la fotogrammetria, una tecnologia che ricostruisce modelli tridimensionali di oggetti e punti di riferimento a partire da fotografie bidimensionali". Un invito, insomma, a scoprire i segreti di Versailles attraverso una vera e propria immersione visiva.