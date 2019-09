Ucrainagate, si dimette l'inviato Usa a Kiev Kurt Volker

Dazi Usa, Conte: difficile intervenire ma ce la metterò tutta

Bologna, 28 set. (askanews) - "Non è facile, nonostante gli ottimi rapporti anche personali e gli ottimi rapporti tra i due paesi, siamo in un quadro di negoziato in cui gli Usa difendono i loro interessi nazionali, anche noi lo facciamo. Non è facile intervenire a far pesare specifiche considerazioni, ma ce la metterò tutta". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe COnte, parlando al ...