Milano manifesta per il clima: migliaia gli studenti in piazza

Milano, 27 set. (askanews) - Anche Milano è scesa in piazza nella giornata del terzo sciopero globale per il clima. Sono decine di migliaia gli studenti che, dalle 9 di questa mattina, si sono riuniti in Piazzale Cairoli per partecipare alla manifestazione mondiale sui cambiamenti climatici. "Vogliamo questo qui, non c'è un pianeta B" e "Se non cambierà, bloccheremo la città", sono alcuni degli slogan intonati dai manifestanti che hanno raggiunto Piazza Duomo.

Al corteo hanno partecipato tantissimi giovani ma non solo: accanto agli studenti delle scuole medie, arrivati a Milano da tutte le province della Lombardia, ci sono anche famiglie con passeggini e bimbi piccoli e tantissimi professori. Tra questi anche la preside del liceo scientifico milanese Vittorini, Albalisa Azzariti. "Sono necessarie tre azioni: Bisogna agire, pensare e comunicare. E' tardi, bisogna muoversi", ha detto.

Tantissimi e coloratissimi gli striscioni (tutti realizzati con carta riciclata) esposti per chiedere interventi concreti al mondo della politica.

Non sono mancati i gesti simbolici. Tra mezzi green per muoversi

come un risciò e alberi piantati in un'area dove sorgeva un distributore di benzina.