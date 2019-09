Milano, Sala: su S.Siro decidere presto, farò rispettare regole

Milano, 27 set. (askanews) - All'indomani della presentazione dei due progetti per il nuovo stadio di Milan e Inter, il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare di San Siro. "Bisogna fare un punto chiaro. Io non sto boicottando la costruzione di un nuovo stadio e ho deciso di mettere un po' da parte la mia nostalgia e la mia passione per San Siro, perché sennò non sarei un buon sindaco. Farò solo rispettare le regole. E nelle regole ci sono quanto e come si costruirà e certamente il profilo ambientale sarà fondamentale. Stiamo partendo con la presentazione alla città della realtà di questi progetti ci sarà una discussione all'interno del Consiglio comunale e tra poche settimane bisognerà arrivare a una sintesi. Perché se questa discussione non arriva a una sintesi e viene trascinata poi fa male. Per cui è meglio che in tempi non lunghissimi si arrivi a definire un punto di arrivo" così il sindaco a margine del suo intervento all'Engie Green Forum.