Fridays for Future, a Roma cori e flash mob. E c'è anche Boldrini

Roma, 27 set. (askanews) - Migliaia di ragazzi hanno preso parte al Fridays for Future a Roma con tanti striscioni che hanno colorato, insieme a bandiere dei No Tav e delle associazioni ambientaliste, lo sciopero globale per il clima che si è svolto in contemporanea in 180 città.

Riuscitissima e partecipata la manifestazione organizzata dalle nuove generazioni; il corteo è partito da piazza della Repubblica e ha raggiunto piazza Venezia, con cori e slogan per il Pianeta, compreso un flash mob di Save the Children a Monti. I ragazzi chiedono alla politica e ai responsabili nazionali e internazionali di salvare la Terra, messa a rischio da politiche che sono state definite "dissennate e contro il futuro delle giovani generazioni".

In piazza anche alcuni prof. che hanno accompagnato i loro studenti in una calda e soleggiata mattinata di fine settembre. Una marea di ragazzi che si è, poi, mischiata con i tanti turisti che, divertiti ma anche interessati, quasi controcorrente si dirigevano verso i Fori Imperiali e il Colosseo. E al corteo si è aggiunta e "confusa" con gli studenti anche Laura Boldrini.