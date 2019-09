Autonomia, Boccia: vorrei che tutte le Regioni facessero domanda

Roma, 26 set. (askanews) - "Vorrei che tutte le Regioni facessero domanda di autonomia differenziata, in una cornica unica nazionale".

A spiegarlo è stato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, al termine del primo incontro con i presidenti delle Regioni.

"Poi è giusto far correre ciascuna secondo le esigenze che hanno i territori, ma sempre dentro quella cornice - ha aggiunto Boccia - vogliamo partire subito, ma questo è un processo che tocca le fondamenta della Repubblica e che non si può completare in un mese. Prima facciamo la cornice nazionale unica, poi partiranno le intese già nei prossimi mesi e poi si andrà in Parlamento. Spero che tutte le Regioni facciano domanda per l'autonomia differenziata e che entro la fine della legislatura nel 2023 tutte le Regioni possano dire che hanno interpretato correttamente la Costituzione repubblicana. Spero si possa partire già da gennaio 2020".