Economia, Di Maio sbaglia di 10 volte il dato dell'export

Roma, 24 set. (askanews) - Secondo il ministro, "siamo in un momento del mondo in cui un Paese come l'Italia, che esporta per un valore di circa 40 miliardi di euro di made in Italy nel mondo, un Paese che è sempre stato aperto non solo all'Occidente, quindi ai propri rapporti storici e diplomatici, ma anche a tutto il Medio Oriente, i Paesi asiatici...deve tutelare la propria identità! Quindi, quando ha relazioni nel mondo, non deve assolutamente cedere sulla tutela della propria identità e delle proprie tradizioni". In realtà, l'export italiano nel 2018 ha sfiorato i 463 miliardi di euro e quello di 40 miliardi - 38,9 per la precisione - è il saldo tra l'export e l'import del nostro Paese.

"Ma allo stesso tempo", ha poi indicato Di Maio, "siamo un Paese aperto, che ha fatto del made in Italy nel mondo il proprio biglietto da visita. Godo, come ministro dell'Italia, di una reputazione enorme e ottima grazie alle nostre imprese. Grazie a quello che fanno i nostri imprenditori nel mondo, quello che producono: cose ben fatte, cose di buona qualità. Io credo che siamo nel momento in cui il futuro dell'Italia è nel potenziale delle proprie relazioni internazionali, anche commerciali".