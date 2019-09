Generali Italia, 48 ore per trasformare le idee in prototipi

Mogliano Veneto, 24 set. (askanews) - Quarantotto ore per trasformare le idee di innovazione in prototipi pronti per essere messi sul mercato. Va in scena all'Innovation Park di Generali Italia a Mogliano Veneto il primo Corporate Bootcamp - Generali Action Camp, maratona non stop di due giorni per i dipendenti del gruppo, chiamati a dare forma concreta a progetti che riguardano l'automation, i big data, l'intelligenza artificiale e gli assistenti vocali.

"Questa - ha detto ad askanews Marco Sesana, Country manager e CEO di Generali Italia e Global Business LInes - è per noi la prima volta che proviamo un Bootcamp, dopo avere provato altre forme di innovazione, il primo esempio di questo tipo di messa in pratica veloce di idee, ed è questo che vogliamo raggiungere: la messa in pratica di idee e prototipi portati dalle nostre persone"

Per questo Bootcamp sono state selezionate otto idee, per utilità e fattibilità, risultate vincitrici di una Call4Ideas che ha coinvolto tutti i dipendenti di Generali Italia. E dunque per il gruppo assicurativo il tema del coinvolgimento dei lavoratori assume oggi una valenza ancora più forte.

"E' fondamentale fare questa operazione - ha aggiunto Sesana - sia perché le persone si sentono più partecipi della strategia, che altrimenti rischia di restare un concetto astratto, sia perché praticamente l'azienda ne beneficia, essendo le persone quelle che poi davvero operano sul campo. Quindi da loro ci sono idee e aspetti di miglioramento che possiamo cogliere. E' un ciclo che si rinforza: noi vogliamo le persone al centro della nostra strategia per fare meglio sul mercato"

L'iniziativa rientra inoltre nel programma di formazione Upskilling e Reskilling per il continuo aggiornamento dei dipendenti Generali sulle competenze digitali.